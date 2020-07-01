Ahlatcı devler listesinin 8. sırasında

EROL TAŞKAN

Ahlatcı Kuyumculuk, bu yıl 13'üncüsü açıklanan, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye listesinde 8. sırada yer aldı.

TÜPRAŞ’ın ilk sırada yer aldığı listede, Ahlatcı Kuyumculuk, 34.7 milyar TL net satış geliriyle 8'inci sırada yer alarak, başarısını bir kez daha tescilledi.

Şirketlerin 2019 yılı net kârı üzerinden yapılan değerlendirmede, bin önceki yıla göre % 44,5 artış göstererek, 78,1 milyar TL’ye, net satış gelirlerinin ise bir önceki yıla göre % 14,9 zartışla 1,8 Trilyon TL’ye yükseldiğinin bildirildiği açıklamada, İş Adamı Ahmet Ahlatcı’nın sahibi olduğu Ahlatcı Holding bünyesindeki Ahlatcı Kuyumculuk, Türkiye ve dünya pazarındaki hakimiyeti ve başarısıyla bir kez daha Çorumlular’a gurur verdi.

Devler liginde yer alan 500 firma arasında bir Çorum firmasının yer alıyor olmasının memnuniyeti, Ahlatcı Kuyumculuk’un 492 firmayı geride bırakarak 8. sırada yer daha da taçlanmış oldu.

Türkiye'nin En Büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 Türkiye Araştırması'na göre, şirketlerin 2019 yılı net kârı bir önceki yıla göre, yüzde 44.5 artarak 78.1 milyar TL'ye, net satış gelirleri ise yüzde 14.9 artışla 1.8 trilyon TL'ye yükseldi. Geçen yılki listeyle kıyaslandığında, net kâr yükselirken, net satış gelirleri hız kesti.

TÜPRAŞ'ın birinci olduğu Fortune 500 Türkiye, bu yıl da Fortune 500 ABD'nin birincisi olan Walmart'ı yakalayamadı.

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye'nin 2008 yılından bu yana birlikte gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği "Fortune 500 Türkiye Araştırması'nın 2019 sonuçları açıklandı. Fortune Dergisi Yayın Yönetmeni Şule Laleli, Fortune 500 Türkiye Editörü Ersan Taylan Çıplak, CRIF Türkiye Analitik Birim Müdürü Yavuz Arsoy ve CRIF Türkiye Analitik Birim Danışmanı Selen Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen online basın toplantısı ile açıklanan Fortune 500 Türkiye 2020 listesinde yer alan şirketlerin net satışları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14.9 oranında artarak 1.8 trilyon TL'ye yükseldi.

Ancak 2018 yılında net satışların bir önceki yıla göre yüzde 31.8 arttığı göz önüne alındığında geçen yıl satışlardaki artışın hız kestiği görülüyor.

TÜPRAŞ zirveyi kimseye bırakmadı

Bu yıl 13'üncüsü açıklanan, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye listesinin ilk sırasında yine TÜPRAŞ yer aldı. 89.6 milyar TL net satış geliriyle Fortune 500 Türkiye zirvesindeki yerini kimseye bırakmayan TÜPRAŞ'ın, Fortune 500'de yer alan şirketlerin toplam net satış gelirlerinden aldığı pay ise yaklaşık yüzde 5 oldu. 87.9 milyar TL net satış geliriyle listeye ikinci sırada giren Enerji Piyasaları İşletme, 62.8 milyon TL FVÖK ile kâr sıralamasında ancak 316'ıncı olabildi. 75 milyar 118 milyon lira net satış geliriyle üçüncü sırada yer alan Türk Hava Yolları, 2009 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü ihracat şampiyonluğunu bu yıl da kimseye kaptırmadı. Petrol Ofisi'nin 53 milyar 663 milyon lira net satış geliriyle dördüncü sırada yer aldığı Fortune 500 Türkiye listesinde, Opet, 46 milyar 381 milyon lira net satış geliriyle beşinci oldu.

40 binin üzerinde çalışanı ve 8 bin 640 mağazasıyla Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren BİM, 6. sıradan girdiği listede (geçen yıl) net satışlarını yüzde 24.4 oranında artırarak 40.2 milyar TL'ye çıkârmayı başardı. Ford Otomotiv, 39.2 milyar TL net satış geliriyle Fortune 500 Türkiye listesinde 7'inci sırada yer alırken, Ahlatçı Kuyumculuk, listeye 34.7 milyar TL net satış geliriyle 8'inci sırada, Arçelik, 31.9 milyar TL ile 9'uncu sırada, RC Rönesans İnşaat ise 28.7 milyar TL net satış geliriyle 10'uncu sırada girdi. 527.6 milyar TL satış gelirine sahip olan Fortune 500'ün ilk 10'unda ağırlıklı olarak petrol ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler yer aldı.