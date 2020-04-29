Ahlatcı en çok bağış yapan 150 firma arasında yer aldı

FATİH BATTAR

Ahlatcı Holding Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına yaptığı 1 milyon 510 bin TL’lik bağış ile Türkiye’de en çok bağış yapan 150 firma arasında yer aldı.

Milli Dayanışma Kampanyası’nda bugüne kadar 1 milyar 839 milyon TL toplanırken, Ahlatcı Holding yaptığı 1 milyon 510 bin TL’lik destekle Çorum’un yüzünü yine ağarttı.

Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatı alanında önemli bir yere sahip olan Ahlatcı Holding, 3 bin çalışanı ile başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 27 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek Türkiye'de sektörün 2. firması olmayı başardı. Türkiye iç pazarında; bilezikte %40, alyansta %30 ve spot altın piyasasında da %20 pazar payına sahip olan Ahlatcı Holding, ekonomik başarılarının yanı sıra milli dayanışma kampanyalarına yaptığı bağış ve desteklerle Türkiye’de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bağış kampanyalarının yanı sıra Çorum’da istihdama da ciddi katkı sunan Ahlatcı, Koronavirüs dolayısıyla zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde 330 kişiye yeni istihdam kapısı açarak, Çorum’un yüz akı olduğunu bir kez daha göstermişti.

Türkiye’de Milli Dayanışma Kampanyası’na en çok bağış yapan firmalar açıklandı; Listenin başında 100 milyon TL’lik bağış ile Merkez Bankası yer alırken, Merkez Bankası’nı sırasıyla 62 milyon ile Ziraat Finans Grubu, 56 milyon TL ile Halk Bankası, 50 milyon TL ile Vakıflar Bankası ve 40 milyon TL ile Türk Telekom izledi. Ahlatcı Holding ise yaptığı 1 milyon 510 bin TL bağış ile en çok bağış yapanlar listesinde yer almayı başardı.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 18:04