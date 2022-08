Ahlatcı Holding yazılım kursunda ilk aşama sonuçları belli oldu

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı tarafından hayata geçirilen ‘500 Başarılı Gencimize İş Garantili Yazılım Kursu’ projesi tüm hızıyla devam ediyor. Projenin birinci basamak sınavlarının sonuçları belli oldu.

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı, mesleklerinde ilk sırada yer alan ve yazılım alanında ihtiyaç duyulan yetenekleri tespit etmek amacıyla ‘500 Başarılı Gencimize İş Garantili Yazılım Kursu’ projesini geçtiğimiz aylarda hayata geçirmiş ve başvuruların 1 Ağustos’ta son bulduğu projeye 4530 aday kaydolmuştu.

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Akademi ve Hitit Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında 17 Ağustos 2022 tarihinde tüm adaylara online platform da ön değerlendirme testi uygulandı.

KURSUN BİRİNCİ AŞAMASINA KATILACAKLAR BELLİ OLDU

Yapılan test sonucunda 541 genç 70 ve üzeri not alarak kursun online olarak yapılacağı birinci aşamadaki “Bilgi Teknolojilerine Giriş, Algoritma, Programlama ve Veri, Yapılarına Giriş, Algoritma ve Veri Yapıları İleri Seviye, Algoritma Tasarımı” olmak üzere 4 farklı dersten oluşan 59 saatlik bir eğitime hak kazandı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim için önemli olan niyet ve bu kursa gösterilen büyük teveccühtür. Gençlerimizi bu sayıyla sınırlandırmak onları bu mesleğe olan ilgilerinden mahrum bırakmak olacaktır. Yaptığımız değerlendirme sonucunda ilk aşama sınavdan 60 ve üzeri alan 1011 gencimizi yazılım kursuna almaya karar verdik. Ülkemize ve Çorum’umuza hayırlı olsun” dedi.

İLK SINAVDAKİ BAŞARI ORANI NEDİR?

Ön değerlendirme sınavında adaylara sayısal ve sözel alanlarında toplam 40 farklı soru yöneltilerek yanıtlamaları istendi. Sınava giren 2158 adaydan N.F.Koçak 40 sorudan 39 soruyu doğru cevaplayarak birinci olurken ikinci sırada yer alan M.S.Arıcı ise 38 soruyu doğru cevapladı.

70 ve üzeri alan 541 kişi, 60 ve 70 arasında 470 kişi, 60 altında kalan 1147 kişi sınavda sorulan soruları yanıtlarken 1504 kişi ise sınav sistemine kayıt olup sınava girmedi. 868 kişi ise sınav sistemine hiç kayıt olmadı.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarına https://www.ahlatcivakfi.org.tr/ adresinden 500 Yazılımcı Ön Değerlendirme Sınav Sonuçları bölümünü seçtikten sonra, Ahlatcı 500 Yazılımcı Programı Ön Değerlendirme Sınav Sonucu Sorgulama alanına TC Kimlik numaralarını girerek sonuçlarını öğrenebilecekler.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Birinci aşamada adaylar Bilgi Teknolojilerine Giriş, Algoritma, Programlama ve Veri, Yapılarına Giriş, Algoritma ve Veri Yapıları İleri Seviye, Algoritma Tasarımı olmak üzere 4 farklı dersten oluşan 59 saatlik bir eğitime tabi tutulacaklar.

Her bir ders sonunda yapılacak sınav sonunda belirlenen başarı puanını sağlayan her aday takip eden diğer dersi almaya hak kazanarak bu şekilde birinci aşama eğitimini tamamlayarak ikinci aşama eğitimime hak kazanacak.

İkinci aşama eğitime hak kazanan başarılı olan adaylar HTML5 ile Web Geliştirme, CSS, C#, Güvenli Yazılım Geliştirme, Web Uygulama Güvenliği ve Web Sızma Tekniklerine Giriş ve Uygulamalarla SQL Öğreniyorum isimli 6 farklı dersten oluşan 221 saatlik programda yazılım teknolojilerindeki temel esas eğitimleri alacaklar. Birinci aşamada olduğu her bir ders sonunda yapılacak sınav sonunda belirlenen oranda başarı sağlayan her aday takip eden diğer dersi almaya hak kazanarak bu şekilde ikinci aşama eğitimini tamamlayarak üçüncü aşama eğitimime hak kazanacak.

280 saatlik online eğitim sonrasında başarılı tüm adaylar yüz yüze eğitime alınacaklar.

Üçüncü ve son aşamada kursiyerler HTML5 ile Web Geliştirme, C#, Her Yönüyle SQL Server, API ve API Testi, Angular ile Web Programcılığı, Google Flutter ile Mobil Uygulama Kursu konularında eğitim alacaklar. Diğer iki aşamada olduğu gibi her bir ders sonunda yapılacak sınav sonunda belirlenen başarıyı sağlayan her aday kursu başarıyla tamamlamış olacak. (Haber Merkezi)