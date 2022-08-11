Ahlatcı Merkez Bankası ile işbirliği yaptı

Yastık altındaki altın için yeni bir sistem devreye giriyor.

Ahlatcı Holding'in Merkez Bankası ile birlikte hayata geçirdiği modelle yüzde 17.5 nemaya ek olarak altın cinsinde de yıllık yüzde 3 kazanç imkanı sunulacak.

Merkez Çorum'da bulunan Ahlatcı Holding, yastık altındaki altınları sisteme kazandırmak için Altın Toplama Tasarruf Modeli'ni (ATOM) hayata geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen sistem; tasarruf sahiplerine altınlarını yüksek getiriyle değerlendirebileceği yeni bir tasarruf modeli sunuyor.

Görevlendirilen kuyumcular üzerinden toplanacak altınlar, Merkez Bankası'nın kasasına girecek. Merkez Bankası ve Ahlatcı Holding; yastık altındaki altınları sisteme kazandırmak için geliştirdiği ATOM sisteminde altınlarını değerlendiren tasarruf sahibinin, iki türlü kazancı olacak.

İŞÇİLİK MALİYETİ YOK

Vatandaşın ilk kazancı, altınını sisteme teslim ederken oluşacak. Kuyumcuların "işçilik maliyeti" diyerek yaptığı ve yüzde 8'lere varan kesintiler ATOM sisteminde en aza indirgeniyor. Ahlatcı'nın verdiği artı milyemler; 14 ve 18 ayar altın teslimlerinde 20 puana kadar çıkıyor. İkinci kazanç ise Merkez Bankası ve Ahlatcı'nın vereceği nemalar olacak. 1 kilo altını sistemde değerlendiren vatandaşın 30 gramı Merkez Bankası'ndan, 20 gram da Ahlatcı'dan olmak üzere toplam 50 gram altın kazancı olacak.

YÜZDE 17 GETİRİ GARANTİSİ

Tasarruf sahibi, teslim ettiği altınların karşılığı olan parayı, TL mevduatı olarak bankada tuttuğunda ise yılda yüzde 17.5 nema alacak. Vatandaş vade sonunda parasını isterse altın, isterse TL olarak nemasıyla birlikte alabilecek. Ahlatcı Holding, sahip olduğu altın işleme rafinerisi dolayısıyla müşterisi olan 5 bin 500 kuyumcuyu ATOM sistemine dahil ediyor. Altın teslimatı için şimdiye kadar 200 kuyumcuya yetki belgesi veren Ahlatcı, sistemi yaygınlaştırmak için yetkili kuyumcu sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyor.

SİSTEM BÖYLE İŞLEYECEK

Vatandaş, elindeki fiziki altınları yetkili kuyumcuya teslim ettiğinde anlaşmalı beş kamu bankasından (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım) birinde kendi adına hesap açılacak. Hesap açmak için vatandaşın bankaya gitmesine gerek yok. Altın teslimatı sırasında hesap açıldığı bilgisi vatandaşın cep telefonuna mesajla gelecek.

Tasarruf sahibi isterse ilgili bankaya gittiğinde parasını aynı gün çekebilecek. Parasını hemen çekmeyen vatandaş, vadesine bağlı olarak değişik oranlarla kazanç sahibi olacak. Vatandaşın altın cinsinden yıllık kazancı ise yüzde 3 olacak.

Sistemin detaylarını anlatan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, kuyumcular aracılığıyla topladıkları altınları direkt olarak Merkez Bankası'nı aktaracaklarını vurguladı. Ahlatcı, "Bu sistemle tasarruf sahiplerine; hem Ahlatcı Holding hem de Merkez Bankası tarafından önemli miktarda getiri sunulduğunu belirten Ahlatcı, "Tasarruf sahipleri sisteme yüzde 17 getiri garantisiyle dahil oluyorlar. Bunun yanında 1 kilo altın teslim edene biz 20 gram, Merkez Bankası ise 30 gram altını nema olarak sunuyor. Vatandaş altınını geri almak istediğinde ise isterse fiziki altın olarak alabileceği gibi, isterse TL olarak yüzde 17 getirisiyle birlikte alabilir" dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022, 15:22