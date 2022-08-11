Ahlatcı o fotoğraftan sonra ABD'ye bilgi vermiş

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile çıkan fotoğrafın ardından ABD Hazine Bakan Yardımcısı'na bilgi verdiklerini anlattı.
O FOTOĞRAFTAN SONRA ABD'YE BİLGİ VERDİK
Erdoğan'ın 2019'daki Çorum ziyaretinde konunun gündeme geldiğini belirten Ahlatcı; "Cumhurbaşkanı elini omuzuma koyunca Devlet Başkanı Nicolas Maduro da attı. Sonrasında ise yardımcısı gelip tesislerimizi gezdi" dedi.
Ancak ambargo yüzünden gelip giden altın olmadığını aktaran Ahlatcı çıkan fotoğraflar nedeniyle ABD'ye bilgi verdiklerini anlattı. Ahlatcı "ABD Hazine Bakan Yardımcısı ile buluştuk. Olanı anlattık. İkna oldular" dedi.
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022, 14:02