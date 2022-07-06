Ahlatcı Türkiye’nin en büyükleri arasında

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye’nin bu yıl 15’incisini gerçekleştirdikleri ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği ‘Fortune 500 Türkiye Araştırması’nın sonuçları belli oldu.

Son yıllarda sağladığı yüksek büyüme ile devler arasındaki yerini her geçen yıl yukarı çeken Ahlatcı Kuyumculuk, 2021 yılında net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 92,2 artırarak 79 milyar 731 milyon liraya çıkardı. Ahlatcı Kuyumculuk elde ettiği yüksek büyümeyle 2021 yılında üç basamak atlayarak Fortune 500 Türkiye 2021 listesine dördüncü sıradan girdi.

Ahmet Ahlatcı’nın damga vurduğu listede Çorumlu iş insanı iki şirketi ile listenin zirvesinde yer aldı. Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Kuyumculuk ile Türkiye 4’üncüsü olurken, Ahlatcı Metal Rafineri şirketi ile Tükiye 13’üncüsü oldu.

Ahlatcı Metal Rafineri ise 40,9 artırarak 44 milyar 335 milyon liraya çıkardı. Ahlatcı Metal Rafineri’de listede kendine 13. sırada yer buldu.

Listede 2 firması yer alan Ahlatcı, toplam satışları ile ise 124 milyar 066 milyon lirayla Türkiye’de üçüncü sırada yer almayı başardı.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK İHRACATINI ARTTIRAN ‘AHLATCI’

Fortune 500 İhracatını en çok arttıranlar listesinde göre ise Türkiye'de ihracatını en çok arttıran firma Ahlatcı Kuyumculuk oldu. Yayınlanan listeye göre Ahlatcı Metal Rafineri geçen yıl 13. sırada yer alırken bu yıl yüzde 43,094'lük bir büyüme ile Fortune 500 Türkiye 2021 ihracatını en çok arttıranlar listesinde 1. sıraya yükseldi. Ahlatcı Kuyumculuk ise en çok ihracat yapan 4. şirket oldu.

Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin Covid-19 salgının etkilerinin devam etmesine rağmen 2021 yılında çok hızlı bir büyüme oranı yakaladıklarını ortaya koydu. Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması’nda yer alan şirketlerin toplam net satışları bir önceki yıla göre yüzde 65,7 artarak 3 trilyon 212 milyar liraya çıktı.

NET SATIŞLARDA, SON 15 YILIN EN YÜKSEK ORANLI ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2021 yılında net satışlarında sağladıkları söz konusu artış, ilk araştırmanın yapıldığı Fortune 500 Türkiye-2007’den bu yana geçen 15 yılda gerçekleşen en yüksek oranlı artış oldu. Başka bir ifadeyle Fortune 500 Türkiye şirketleri 2021 yılında net satışlarda, son 15 yılın en yüksek oranlı artışını gerçekleştirdi.

İHRACATTA REKOR ARTIŞ

Küresel ticaretteki canlanma ve tedarik zincirinde salgının etkisiyle yaşanan değişim, Türkiye’nin ihracatını pozitif etkiledi. Fortune 500 Türkiye Araştırması-2021’de şirketlerin net satışlarının artmasında ihracatın çok önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2021’de gerçekleştirdiği toplam ihracat, bir önceki yıla kıyasla yüzde 90 artarak 895 milyar 189 milyon TL’ye çıktı.

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2021 yılında ihracatta sağladıkları söz konusu performans, araştırmanın ilk gerçekleştirildiği Fortune 500 Türkiye-2007’den bu yana yaşanan en yüksek oranlı artış oldu.

402 şirketin ihracat gerçekleştirdiği Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması’nda yer alan şirketlerin net satışlarında ihracatın payı bir önceki yıla göre arttı. 2020 yılında toplam satışların yüzde 24,3’ü ihracattan sağlanırken, 2021 yılında bu oran yüzde 27,9 oldu.

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracata dolar bazında bakıldığında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 artarak 100 milyar 753 milyon dolara çıktığı görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Hizmet İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye’nin toplam ihracatı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 37,7 artarak 282,2 milyar dolara çıktı.

Bu veriler ile kıyaslandığında Fortune 500 Türkiye şirketlerinin, Türkiye’nin toplam ihracatında yaşanan artıştan daha yüksek oranlı bir artış gerçekleştirdiği net olarak görüldü.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 500 ŞİRKETİNİN NET KARI YÜZDE 138 ARTTI

Fortune 500 Türkiye Araştırması, şirketlerin 2021’de karlarını da yüksek oranda artırdıklarını ortaya koydu. Fortune 500 Türkiye şirketlerinden 396’sı kar açıklarken, 104’ü zarar açıkladı. Fortune 500 Türkiye sıralamasında yer alan şirketlerin 2020 yılında 66 milyar 367 milyon lira olan toplam net karı, 2021 yılında yüzde 137,7 artarak 157 milyar 781 milyon liraya çıktı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 18:08