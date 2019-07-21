Ahlatcı ve Çenesiz en etkin 50 iş insanı arasında

Ekonomist Dergisi “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasında Çorum'dan iki işadamı yer aldı.



Ekonomist Dergisi iş dünyasının Anadolu’dan çıkan öncülerini sıraladığı “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasının 2019 sonuçları belli oldu. Listede Çorum’dan iki işadamı yer aldı.

“Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasında İstanbul, Ankara ve İzmir haricindeki kentlerde ekonomik faaliyetleri, istihdamları, ciroları ile iş dünyasındaki etkilerinin yanı sıra sosyal çabaları ve sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetleri de göz önünde bulunduruluyor.



50 isimden oluşan listede Çorum’dan Ahlatcı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz yer aldı. 2017 yılında listeye 25. sıradan giren Ahmet Ahlatcı, 3.180 kişilik istihdamı ile 2019 yılında 8 basamak yükselerek 17. sıraya yerleşti.



2017 yılında listede 32. sırada yer alan Erdem Çenesiz ise 1045 kişilik istihdamı ile 2019 yılında 3 basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti. (Haber Merkezi)