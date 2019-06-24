Ahlatcı Volkswagen yatırımının peşini bırakmıyor

EROL TAŞKAN

Volkswagen tarafından yapılması planlanan otomobil fabrikasında Türkiye kararı verildi. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "Sonuca ulaşmamıza bir tık kaldı. Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı. Tüm görüşmeleri tamamlayıp, ilimiz adına 1 milyon 100 bin metrekare arsayı ücretsiz söz verdim. Devlet vermezse, ben paramla alıp yine vereceğim." dedi.

Konunun Türkiye gündemine düşmesiyle birlikte, görüşlerini ve konunun seyrini sorduğumuz Ahmet Ahlatcı ile İstanbul dönüşü telefonla görüştük.

Çarşamba günü ulusal basında Çorum'un Volkswagen'in Türkiye yatırımına talip olduğunu ifade edecek haberler çıkacağını, açıklamalarda bulunduğunu aktaran Ahlatcı, Volkswagen yönetiminin Çorum'a sıcak baktığını, başarıya ulaşmanın hayal olmadığını söyledi.

Bu çalışmaya 5 aydır emek verdiklerini aktaran Ahmet Ahlatcı, Çorum'un arsa avantajı ile birlikte dünyanın merkezi olarak lojistik bakımından büyük avantajlar barındırdığını, İzmir Torbalı'da Opel'den artan 40 dönümlük alanın söz konusu edildiğini, bu arsa miktarının Çorum'la kıyas bile edilemeyeceğini anlattı.

EN ÖNEMLİ KONU ARSA

Bu tür yatırımlar için arsanın önemli bir tercih nedeni olduğuna vurgu yapan Ahmet Ahlatcı, "Valimiz, milletvekillerimiz ve Çorum bütüncül olarak bu işe sahip çıkarsa, biz bu işi başarırız." dedi.

TÜRKİYE SATIŞ MÜDÜRÜ ÇORUM'A GELDİ

Türkiye Satış Müdürü'nü Çorum'da ağırladıklarını ve söz konusu arsayı gösterdiklerini, Çorum'un sağladığı avantajları tüm detaylarıyla anlattıklarını dile getiren Ahmet Ahlatcı, Türkiye'de karar kılınan yatırım için, Çorum'un her ilin önünde olduğunu işaret etti.

HEMŞEHRİMİZ GÖRÜŞTÜ

Çok yönlü bir görüşme trafiği gerçekleştirdiklerini açıklayan Ahlatcı, Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Recep Kömürcü'nün Volkswagen Türkiye CEO'su Hüsnü Akan'la görüştüğünü, tüm görüşmelerin büyük bir memnuniyetle karşılık bulduğunu söyledi.

MİLLİ EMLAK VERMEZSE, BEN SATIN ALIP VERECEĞİM

Volkswagen yatırımının Çorum'a kazandırılması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu bildiren Ahmet Ahlatcı, OSB önünde yer alan 1 milyon 100 bin metrekarelik hazine arazisinin ücretsiz verilebileceği yönünde Volkswagen yetkililerine söz verdiğini belirterek, "Volkswagen yöneticileri, eğer olmazsa ortada kalıp üzülmenizi istemeyiz dediler. olur da eğer umduğumuz gibi olmazsa, ben arsayı satın alıp Volkswagen'e ücretsiz vermeye hazırım diyerek cevap verdim." dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2019, 20:00