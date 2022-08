Ahlatcı’nın yazılım kursuna 4 bin 530 kişi başvurdu

FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

Ahlatcı Holding ve Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, ‘Çorumlu 500 gence İş Garantili Yazılım Kursu’ ile bir basın toplantısı düzenleyerek, 1 Haziran’da başlayan projeye 4530 kişinin başvurduğunu söyledi.

17 AĞUSTOS’TA ÖN DEĞERLENDİRME TESTİ YAPILACAK

Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı olarak Bilgi Teknolojileri ve İşletişim Kurumu’nun (BTK) bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile ülkeye katkı sağlayan alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olan BTK Akademi ve Hitit Üniversitesi işbirliğiyle ‘İş Garantili 500 Başarılı Gencimize Yazılım Kursu’ sloganıyla bilişim hareketi başlattıklarını belirten Kahraman, kursiyerlerin belirlenmesi amacıyla önce Hitit Üniversitesi tarafından hazırlanan adaylara 17 Ağustos’ta ön değerlendirme testi online platformda e-devlet üzerinden BTK Akademi uzmanları tarafından uygulanacağını ifade etti.

ADAYLAR 3 AŞAMADAN GEÇECEK

Online sınavdan başarı ile geçen tüm adayların BTK Akademi atölyelerine alınarak üç aşamalı bir programdan geçeceğini anlatan Kahraman, ilk iki aşamanın online platformda son aşamanın ise yüz yüze gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yüz yüze eğitime alınacak adayların 3-4 aylık bir eğitimden geçeceğini dile getiren Kahraman, eğitimi başarıyla tamamlayan kişilerin bir sınava daha tabi tutulacağını ve ondan sonra Ahlatcı Holding bünyesine işe başlayabileceğini söyledi.

Toplantıda Ahlatcı Holding Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özkan Pala ve Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Ölmez de 3 aşamada yapılacak online ve yüz yüze eğitimler hakkında bilgi verdi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 3-4 AY SÜRECEK

Ahlatcı Holding Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özkan Pala, eğitimle ilgili şu bilgileri verdi;

“Birinci aşamada adaylar Bilgi Teknolojilerine Giriş, Algoritma, Programlama ve Veri, Yapılarına Giriş, Algoritma ve Veri Yapıları İleri Seviye, Algoritma Tasarımı olmak üzere 4 farklı dersten oluşan 59 saatlik bir eğitime tabi tutulacaklardır. Her bir ders bitiminde yapılacak sınav sonucunda % 80'lik başarı sağlayan her aday takip eden diğer dersi almaya hak kazanarak bu şekilde birinci aşama eğitimini tamamlayarak ikinci aşama eğitime hak kazanacaktır. İkinci aşama eğitime hak kazanan başarılı olan adaylar HTML5 ile Web Geliştirme, CSS, C#, Güvenli Yazılım Geliştirme, Web Uygulama Güvenliği ve Web Sızma Tekniklerine Giriş ve Uygulamalarla SQL Öğreniyorum isimli 6 farklı dersten oluşan 221 saatlik programda artık yazılım teknolojilerindeki temel esas eğitimleri alacaklardır. Birinci aşamada olduğu gibi her bir ders bitiminde yapılacak sınav sonucunda % 80'lik başarı sağlayan her aday takip eden diğer dersi almaya hak kazanarak bu şekilde ikinci aşama eğitimini tamamlayarak üçüncü aşama eğitime hak kazanacaktır.

280 saatlik online eğitim sonrasında başarılı tüm adaylar yüz yüze eğitime alınacaklardır. Üçüncü ve son aşamada kursiyerler HTML5 ile Web Geliştirme, C#, Her Yönüyle SQL Server, API ve API Testi, Angular İle Web Programcılığı, Google Flutter İle Mobil Uygulama Kursu konularında eğitim alacaklardır. Diğer iki aşamada olduğu gibi her bir ders bitiminde yapılacak sınav sonucunda % 80'lik başarı sağlayan her aday kursu başarıyla tamamlamış olacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022, 18:18