Ahlat’ta Çorum çadırı

Çorum Belediyesi, Anadolu'nun kapılarını Türkler’e açan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat’ta çadır kurdu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen program kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi'ne kurulan 50 çadır arasında Çorum Belediyesi'nin çadırı da yerini alarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kutlama alanına oba çadırı kuruldu. Çadıra gelen ziyaretçilere sıcak Çorum Leblebisi ikramında bulunularak belediyenin Çorum'u tanıtıcı kültür yayınları gelenlere hediye ediliyor. Ayrıca yakın bir tarihte Sıklık bölgesinde açılacak olan Gençlik Obası'nın da tanıtımı yapılıyor. (Haber Merkezi)