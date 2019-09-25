‘Ahlâksızlık, özgürlük değil!’

RECEP MEBET

Kamuya açık alanlarda gözlenen ahlâka aykırı davranışlar, vatandaşı çileden çıkardı.



Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren bazı vatandaşlar, parklarda karşılaştıkları nahoş görüntülere dikkat çekerek yetkilileri göreve davet ettiler.

Hergün binlerce insanın gelip geçtiği meydanlarda dahi karşılaşılan bu tür görüntülerin, Türk toplumunun inanç ve değer yargılarına aykırı olduğunu vurgulayan vatandaşlar, “Ahlâksızlık, özgürlük değildir” hatırlatmasında bulundular.

“Kamuya açık alanlarda yakınlaşan çiftlerin ortaya koydukları nahoş görüntüler, bizleri son derece üzüyor” diyen vatandaşlar, yasal tedbirler alınmadığı müddetçe toplumdaki ahlâki çözülmenin çöküşe neden olacağına dikkat çektiler.

Şikayetlere konu olan ahlaksız davranışların toplumsal bir dert haline geldiğine işaret eden vatandaşlar, “Namus ve insanlık onuru için yaşayan Türk toplumunun, Batı özentisi bu rezilliğe müsaade etmemesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştular.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019, 19:37