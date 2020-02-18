Ahmet Hakan açılış duası haberine açıklık getirdi

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’le ilgili, “İlahiyat profesörü açılış duasını bilmiyor” haberlerine açıklık getirdi. Haberi ve yapılan yorumları eleştiren Ahmet Hakan, köşe yazısında, ““Biliyorum” diyerek bir “açılış duası” yapsaydı, asıl o zaman “Profesör olmuş ama olmayan duayı uyduruyor” diye yorumların hedefi olmalıydı.” dedi.

Çorum’da düzenlenen İskilipli Atıf Hoca Sempozyumu’na katılmak üzere Çorum’a gelen TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katıldığı bir açılış töreninde meydana gelen açılış duası ile ilgili gelişmeleri yorumlayan Ahmet Hakan, konuya ilişkin şunları kaleme aldı;

AÇILIŞ DUASINI BİLMEYEN İLAHİYAT PROFESÖRÜ

ÇORUM’da bir işyerinin açılışı yapılıyor.

Siyasetçiler, şehrin önemli isimleri oradalar.

Açılışa katılanlar arasında bulunan ilahiyat profesörüne “Hocam, bir açılış duası yapın lütfen” deniliyor.O da “Ben açılış duası bilmiyorum” diyor ve bereketli olsun temennisiyle kurdeleyi kesiyor.

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Bu olaydan yola çıkılarak...

“Yuh! Profesör olmuş ama dua bilmiyor” falan diye yorumlar yapıldı.

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Arkadaşlar!

İlahiyat profesörünün “Bilmiyorum” dediği dua, “açılış duası”dır.

Azıcık din bilgimle ben bile biliyorum:

İslam’da “açılış duası”, “kapanış duası”, “ayak bastı duası”, “siftah duası” falan diye standart dualar yok!

İlahiyat profesörü “Bilmiyorum” derken işte buna işaret ediyor.

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“Biliyorum” diyerek bir “açılış duası” yapsaydı...

Asıl o zaman “Profesör olmuş ama olmayan duayı uyduruyor” diye yorumların hedefi olmalıydı.