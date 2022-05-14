Ahmet Hamoğlu hayatını kaybetti

Çorumlu ünlü iş adamı Ahmet Hamoğlu (75), akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Çorum'un sanayicilerinden merhum Mustafa Hamoğlu'nun oğlu, Selma Zihar, merhum Ömer Hamoğlu, Hatice Hamoğlu, Leyla Hamoğlu ve Aydın Hamoğlu'nun ağabeyleri, Dilek Hamoğlu'nun babası Ahmet Hamoğlu'nun birkaç gün önce düşerek tedavi altına alındığı, bugün ise entübe olduğu ve akşam hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hamoğlu'nun nerede toprağa verileceği ise henüz belli olmadı.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022, 21:02