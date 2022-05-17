Ahmet Hamoğlu  yarın toprağa verilecek 

M.BURAK YALÇIN

Hırvatistan’da hayatını kaybeden Çorumlu ünlü iş adamı Ahmet Hamoğlu(75),yarın ikindi namazına müteakiben Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Çorum'un sanayicilerinden merhum Mustafa Hamoğlu'nun oğlu, Selma Zihar, merhum Ömer Hamoğlu, Hatice Hamoğlu, Leyla Hamoğlu ve Aydın Hamoğlu'nun ağabeyleri, Dilek Hamoğlu'nun babası Ahmet Hamoğlu, 14 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı Hırvatistan’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ahmet Hamoğlu’nun cenazesi, Hırvatistan’daki resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra yarın sabah Çorum’a getirilerek ikindi namazına müteakiben Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Tekirdağ ve Silivri'de Volkan toprak sanayi fabrikalarını kuran Ahmet Hamoğlu, 1989'da Türkiye'nin en büyük turistik tesisi Klassis Otel'i işletmeye açmış, peşinden Klassis Golf Kulüp ve Maxi Shopping City'yi yine Silivri'de hayata geçirmişti.

Sonraki yıllarda Kız Kulesi'nin işletmesini üstlenip restorasyonunu yapan Hamoğlu’nun, 13 casino, Toyota bayii, Total akaryakıt istasyonu, enerji santralı gibi 23 şirketinde 4300 kişi çalışıyordu.

Ahmet Hamoğlu o dönemde Türkiye'nin 50 zengini arasına girmişti. Ayrıca bir dönem Beşiktaş Kulübü Asbaşkanlığı görevinde bulunmuştu.