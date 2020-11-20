Ahmet Mazman hayatını kaybetti

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Halkbankası Çorum Şubesi’nden emekli Ahmet Mazman (62) vefat etti.
Merhum Ali Osman Mazman’ın oğlu, Yusuf Mazman’ın kardeşi, Necati ve Ertuğrul Mazman’ın ağabeyi, merhume Nadide Mazman’ın eşi, Ahlatcı Döviz çalışanlarından Selim Mazman ile Seda Mazman’ın babası Ahmet Mazman, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün saat 15.30’da kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Ahmet Mazman’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.