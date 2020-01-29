Ahmet Mebet vefat etti

RECEP MEBET
Eskikaradona (Karadonayşe) Köyü’nden gelme Ahmet Mebet (78) vefat etti.
Merhum Seydi Mebet’in babası, Ali Mebet, İsmail Demir ve Mustafa Uncu’nun kayınpederi, mesai arkadaşımız Recep Mebet’in büyük amcası Ahmet Mebet, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi yarın (Perşembe) öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Karadonayşe Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Ahmet Mebet’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.