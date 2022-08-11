Ahmet Önder Uçar’ın ilk kitabı çıktı

FATİH AKBAŞ

İstanbul Kartal İmam Hatip Lisesi’nden bu sene mezun olan ve üniversite sınavına giren Ahmet Önder Uçar’ın ilk kitabı ‘İlk Defter’ çıktı.

‘Ahmet Müşteki’ mahlasıyla okuyucuyla buluşan Ahmet Önder Uçar, divan şiirinde aruz veznini başarıyla kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Uçar’ın da oğlu olan Ahmet Önder Uçar hakkında ulusal basında çıkan yazılarda, divan geleneğini devam ettiren genç isimler arasında gösteriliyor.

İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınlarından çıkan ‘İlk Defter’ hakkında değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mustafa Tahralı, “Şimdilik bir Dîvançe diyebileceğimiz, gelecek yıllarda inşallah bir Dîvan oluşturacak İlk Defter'de, lise son sınıf öğrencisi genç bir şâirin aruz vezni ile gazel, rubâî ve mesnevî nazım şekilleriyle, hâsılı "eski şiirin rüzgârı" ve "hava"sıyla söylediği, yazdığı şiirler Nihad Sâmi Banarlı Hocayı rahmetle anmama vesile oldu. Onun ‘Türk edebiyâtı, tam 900 yıl, Türkçenin notası olmuş ve dilimize büyük âhenk kazandırmış bir vezin olan aruzu itmemelidir. Bu vezinle şiir söyleyenlerin mısrâlarındaki ses ve mânâ kaynaşmasından doğan söz güzelliklerini fark etmeye mecbûruz. Bu dikkat size Türkçenin sesini ve dehâsını duyuracaktır.’ sözlerini burada zikretmeyi bir vazife bildim. Daha çok Fuzûlî'yi ve Azerî şîvesini andıran bu "şi'r-i kadîm" rüzgârı ve havası içinde Ahmet Önder Uçar'ın kendinden söz ettiği gazelinin son beytinde:

Müştekî'nin şi'rini gördükde erbâb-ı edeb Şi'r-i Rûm'un Hâfız-ı müstakbeli derler bana,

şeklinde söylediğini, belki bir dudak büküşle, erken dile getirilmiş bir tefâhür/öğünme ve "fahriye beyti" veya "İnşallah!.." diyerek bir duâ, bir niyaz cümlesi olarak okuyacak ve değerlendirebileceklerdir. Bana gelince, hem "mânâ" hem de "şekil" bakımından başarılı bulduğum bu İlk Defter'in şâirinin fahriyesine İnşallah!.. demeyi tercih ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi’nden Murat Öztekin ise ‘Divan şiiri ölmedi modern dünyada yaşıyor’ başlıklı makalesinde ise Uçar’a yer vererek divan geleneğini devam ettiren genç isimler arasında, Yeni Asır Gazetesi yazarı Mehmet Demirci de ‘Biraz Da Şiir’ başlıklı yazısında Uçar’ı aruz veznini başarıyla kullananlar arasında gösteriyor.

Yazar Hayati İnanç da TRT 1'de katıldığı Sahur Bereketi programında, Kartal İmam Hatip Lisesi’nde konferansa gittiği sırada şiirlerini dinlediği Uçar’dan şiirde vezni ustalıkla kullanmasından dolayı övgüyle bahsetmişti.