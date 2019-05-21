Ahmet Özbezgin SMMMO’ya aday

FATİH BATTAR

Serbest Muhasebeci Mali Muşavir Ahmet Özbezgin, 25-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Çorum Serbest Mali Muhasebeciler ve Muşavirler Odası seçimleri için adaylığını açıkladı.

Türkiye’de yaklaşık 100 bin üyesi bulunan bir meslek camiası olan Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler olarak Mayıs ayındaki oda seçimlerine hazırlandıklarını belirten Özbezgin; “İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar ve bir yandan da ağır iş yüküyle zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde mali müşavirlik mesleğini icra eden meslektaşlarımız, devletin vergi mükelleflerine yüklediği sorumlulukları, doğru ve düzenli olarak yapabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Odamızın misyonunu esas alarak sosyal sorumluluk projelerine sahip çıkacağımızı, böylelikle gençlerin önünü açarak faaliyette bulunacağımızı belirtmek istiyorum. Mesleğimizin kalite ve uzmanlık seviyesinin artırılması konusunda sürekli eğitimlerin yapılması, üyelerimizin mesleki hak ve menfaatlerinin korunması, mesleğin geliştirilmesini esas alan çalışmalar yaparak, mesleki alanda söz sahibi ve lider bir sivil toplum örgütü oluşturmalıyız. Bu hususlar neticesinde ben ve arkadaşlarım Çorum SMMMO yönetimine talibiz ve bu sorumluluğu almaya hazırız. Bu işe gönül vermiş bir meslek mensubu olarak tüm meslek mensuplarımızın desteğini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 17:14