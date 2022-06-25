Ahmet Özkiremitçi vefat etti

Çorum’un tanınmış iş insanlarından Sait Kömürcü’nün kayınbiraderi, Ticaret Müdürlüğü’nden emekli Ahmet Özkiremitçi, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Özkiremitçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Özkiremitçi’nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022, 15:37