Ahmet Saatcı güven tazeledi

FATİH AKBAŞ

Sağlık Sen Çorum Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile yapılan genel kurulda mevcut başkan Ahmet Saatcı yeniden başkanlığa seçildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurul Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Divanın belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokol konuşmalarının ardından faaliyet raporu ve bilanço okunarak kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Sağlık Sen Çorum Şubesi’nin yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

“Başkan Ahmet Saatcı, Şube Sekreteri Eray Bayrak, Başkan Yardımcıları; Türker Temiz, Rüştü Alakuş, Salih Bozok, Barış Hüneröz, Bedri Ahirzaman. Denetim Kurulu: Ahmet Ceylan, Mehmet Bayar, Erkan Eltiş, Mustafa Kumaş, Mehmet Tekkeşin. Disiplin Kurulu: İlhan Ünal, Mustafa Damar, Aziz Baysa, Muhittin Arafat, Fatih Çalışkan. Üst Kurul Delegeleri: Ahmet Saatcı, Sebahattin Odabaşı, Salih Bozok.”

Genel kurula İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Diyanet Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, Sağlık Sen Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri, Memur Sen’e bağlı sendikaların il başkanları ile sendika üyeleri katıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022, 18:33