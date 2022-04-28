Ahmet Saatcı, mazbatasını aldı

Sağlık Sen 6.Olağan Genel Kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Saatcı ve yönetim kurulu üyeleri mazbata aldılar.

Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Seçim Kurulu’na giderek yetkililerden mazbata aldılar.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan ve seçimlerin rekor bir katılımla gerçekleştiğini ifade eden Ahmet Saatcı, "Ramazan ayı ve tek liste seçime girilmesine rağmen mazereti olan bir kaç kişi dışında delegasyonumuz 6. Olağan Genel Kurulumuza rekor bir katılım sağlamıştır. Önceki dönem listemizde bizlerle birlikte olan, mücadele eden yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde listemizde ilk defa yer alan yol arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Seçimin kaybedeni yoktur, kazananı Sağlık-Sen olmuştur. Yönetime geldiğimiz günden bu güne Çorum'da açık ara yetkili sendikayız. Bu başarı her zaman ifade ettiğimiz gibi başkalarının hayal mahsulü vaatlerine inanmayan, bize güvenen, inanan, destek olan üyelerimiz ve ekibimizin başarısıdır. Yetkili oldukları dönemlerde hiçbir kazanıma imza atamayanları, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları unutmuş ve unutacak değildir. 2010 yılından beri her zaman bizlerle birlikte olan, bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen, gönül erlerine, üyelerimize selam olsun. Lafın değil icraatın, vaadin değil kazanımın değişmez tek adresi olan Sağlık-Sen'e selam olsun. Sendikacılığı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da diğerlerine göre değil, değerlerimize göre yapmaya devam edeceğiz. Kuruş sendikacılığı değil, duruş sendikacılığından asla taviz vermeyeceğiz. Devletimizin güçlenmesi, daha müreffeh yarınlarımız için mücadele edeceğiz. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki devlet güçlü olursa, millet güçlü olur, millet güçlü olursa, ekonomi güçlü olur, ekonomi güçlü olursa, insanlarımız mutlu olur, insanlarımız mutlu olursa, yaşam daha sağlıklı, huzurlu ve kaliteli olur. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının daha rahat çalışma ortamlarına kavuşmaları, özlük ve ekonomik yönden daha iyi refah sevilerine ulaşmaları, sorunlarının ve sıkıntılarının asgariye inmesi ve toplumda hak ettikleri değeri görmeleri için masada ve sahada mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 6. Olağan Genel Kurul seçim sonuçlarının hayırlı olmasını, başta şubemizin olmak üzere, federasyonumuzun ve konfederasyonumuzun güzel kazanımlarına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)