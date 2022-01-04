Ahmet Sami Ceylan’ın teyzesi vefat etti

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın teyzesi Bedriye Ceylan (79) vefat etti.

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Bedriye Ceylan, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın teyzesi, Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Ceylan, Yaşar Kemal Ceylan ve Sevim Ceylan’ın anneleri Bedriye Ceylan’ın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Yeşilyayla Köyü’nde defnedilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022, 13:03