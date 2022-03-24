Ahmet Sezikli hocamızdan anlamlı hediye

MURAT ÇETİN

Emekli Öğretim Üyesi Dr. Hacı Ahmet Sezikli, Peygamberlerde Toplum Yönetiminin Sırları isimli kitabını hediye gönderdi.

2021 yılında DM Yayınları tarafından baskısı yapılan kitabını Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın adına imzalayarak gönderen Ahmet Sezikli, Hakimiyet Gazetesi’nin kütüphanesine kıymetli bir eser daha kazandırdı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, hediyeden duyduğu memnuniyeti ifade etmek için aradığı Ahmet Sezikli’ye teşekkür ederek, sağlık ve sıhhat diledi.

Taşkan, “Bu kıymetli çalışmasıyla topluma kattığı değer ve gazetemize gösterdiği muhabbet nedeniyle teşekkür ediyor, değerli hocamıza sağlık ve uzun ömürler diliyorum.” dedi.