Ahmet Yabacıoğlu’nun acı günü

EROL TAŞKAN
Çorum Belediyesi önceki dönem Başkan Yardımcısı Nükleer Enerji ve Uluslarası Projeler Genel Müdürlüğü Fiziki Altyapı Daire Başkanı Ahmet Yabacıoğlu’nun babası, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu’nun amcası Emin Yabacıoğlu (82) vefat etti.
Tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün akşam saatlerinde vefat eden merhumun cenazesi, yarın öğle namazından sonra Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diler.