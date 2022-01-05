Ahmet Yabacıoğlu’nun acı günü

Çorum Belediyesi önceki dönem Başkan Yardımcısı Nükleer Enerji ve Uluslarası Projeler Genel Müdürlüğü Fiziki Altyapı Daire Başkanı Ahmet Yabacıoğlu’nun babası, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu’nun amcası Emin Yabacıoğlu (82) vefat etti.