Ahmet Yenilmez “Usta” ile Çorum’da 

Çorum Belediyesi tarafından Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez izleyiciyle buluşacak.

Ahmet Yenilmez tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. 25 Kasım Pazartesi günü 2 seans halinde sahnelenecek oyunun ilk seansı saat 14.00’da ikinci seansı ise saat 20.00’da izleyiciyle buluşacak. Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen müzikal gösteri ücretsiz olarak sahnelenecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 2.Abdulhamit’in hayatının usta oyuncu tarafından sahneleneceği oyuna tüm Çorum halkını davet etti.

