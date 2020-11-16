Ahmet Ziya Balcı Koronavirüse yenik düştü

FATİH BATTAR

Eski Çorum Bayındırlık ve İskan İl Müdürü ve İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti üyelerinden Ahmet Ziya Balcı, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. Balcı, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün vefat etti.

Hak yolunda verdiği mücadelesi ve gençlere verdiği önemle tanınan vakıf adamı, iş adamı Ahmet Ziya Balcı'nın vefatı Çorum halkını da derinden üzdü.

Balcı'nın yarın İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 13:40