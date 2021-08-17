‘Aile hekimleri yönetmeliği daha fazla özenle hazırlanmalıydı’

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, yeni çıkartılan aile hekimliği yönetmeliğine tepki göstererek, “Pandemiyle mücadele edilen bu dönemde çalışma şevkini kıran bu yönetmeliğin daha fazla özenle hazırlanması gerekirdi.” dedi.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak ise aile hekimliği için çıkarılan yeni sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin uygulanabilirliğinin olmaması ve büyük aksaklıklar içermesi nedeniyle tüm aile hekimleri tarafından tepkiyle karşılandığını dile getirerek, “1 günlük iş bırakma eylemi ile tüm yurtta aile hekimlerince bu tepkinin ne kadar fazla olduğu gösterilmiştir. El birliği ile pandemiyle mücadele edilen bu dönemde çalışma şevkini kıran bu yönetmeliğin daha fazla özenle hazırlanması gerekirdi. Aile hekimliği hizmetlerini ölçüsüz bir şekilde artıran, gösterilen başarılı çalışmalara da sekte vuracak olan ve hekimler arasında cezalandırma olarak görülen bu yönetmelik yeniden değerlendirilmelidir. Aile hekimlerinin gelir kaybının olmadığı ve iş yükünün artmadığı şekilde; daha makul, daha mantıklı ve uygulanabilir yeni bir yönetmeliğin çıkarılmasını bekliyoruz.” dedi.

TABİP ODALARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Tabip Odaları da yaptıkları açıklamada yeni çıkartılan aile hekimleri yönetmeliğine tepki gösterdiler.

Aile hekimlerine yönelik çıkarılan yeni yönetmeliğe tepki göstermek için aralarında Çorum Tabip Odası’nın bulunduğu 29 Tabip Odası ve hekim birliği ortak bir açıklama yayınladı.

Pandemi döneminde aile hekimlerinin fedakarca görev yaptıklarının dile getirildiği açıklamada, “Pandemide ağır iş yükü olmasına rağmen, bu durumu başarıyla ve fedakarlıkla omuzlayan aile hekimlerimiz için çıkarılan yeni yönetmelik, iş yükünü daha da artırmış, tüm moralleri bozmuştur. Pandemi döneminde özveriyle çalışan aile hekimlerimiz için hazırlanan yeni sözleşme ve ödeme yönetmeliği, bu fedakarlığa yakışmadığından, ivedilikle geri çekilmelidir.” ifadelerine yer verildi.