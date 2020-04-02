Aile hekimlerine siperlik bağışı

RECEP MEBET
Çorum Aile Hekimleri Derneği, koronavirüs salgınına karşı sağlık tedbirlerini artırdı.
Koruyucu maske ve siperlik kullanımı hususunda üyelerini uyaran Dernek Başkanı Dr. Veli Nayman, imkanları doğrultusunda aile hekimlerine destek verdiklerini söyledi.
DOĞA’DAN SİPERLİK BAĞIŞI
Doğa Makina Hırdavat Ticaret sahibi Deniz Sana’nın derneklerine 50 adet siperli maske bağışında bulunduğunu belirten Dr. Veli Nayman, duyarlılığından dolayı iyiliksever esnafa teşekkür etti. Dernek üyelerinden Dr. Mesut Yetkin’le birlikte teslim aldıkları siperlikleri, fedakarca görevlerini sürdüren aile hekimlerine ulaştıracaklarını belirten Nayman, Çorumlu hayırseverlerin desteklerinin devamını beklediklerini sözlerine ekledi.