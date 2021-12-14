Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 125  adet  kadroya atama yapılmak üzere, sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını 16 Aralık - 30 Aralık 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler.

Detaylı bilgi için tıklayınız

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mardin Artuklu'da Hazineye ait 14 adet konut...
Mardin Artuklu'da Hazineye ait 14 adet konut...
  1. GÜNCEL