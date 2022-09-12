Aileler sabah namazında buluştu

FATİH AKBAŞ

Cihannüma Derneği Çorum Şubesi tarafından, ‘Aileler Sabah Namazında Buluşuyor’ programı düzenlendi.

Ulu Cami’de geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen buluşmaya 7’den 70’e katılım oldu. Namazın sonunda ise cemaate Çorum Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

Buluşmaya AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Cihannüma Derneği 11. Bölge Koordinatörü Hüseyin Kır, İnsani Değerler Platformu (İDP) Dönem Sözcüsü Necat Yazıcı, Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar ile vatandaşlar katıldı.