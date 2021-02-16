AK Gençlik'ten ödüllü fotoğraf yarışması

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı, “Kış Bakışı Ak Çorum” konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Büyük çoğunluğu sosyal medya üzerinden gerçekleşecek olan yarışmada, yarışmacılar “Kış Bakışı Ak Çorum” konusuyla fotoğraflayacağı Çorum’dan manzara fotoğraflarını AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığına dijital ortamda göndererek yarışmaya katılacaklar.

En fazla üç fotoğraf ile katılacak olan yarışmada gönderilen fotoğraflar Ak Parti Gençlik Kollarının resmî sosyal medya hesapları olan https://www.facebook.com/AKGenclikCorum , https://mobile.twitter.com/AKGenclikCorum ve https://instagram.com/corumakgenclik?igshid=akhfyeiikqd3 sayfalarından yayınlanarak tüm kamuoyunun beğeni ve paylaşımına sunulacak.

Fotoğraflar gönderilerden aldıkları beğeni ve paylaşım sayılarına göre puanlanacak. Yarışma sonrasında ise puan sıralamasına göre ilk 19’a giren fotoğraflar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme neticesinde yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncü olanı belli olacak.

Yarışma sonucunda birinciye fotoğraf makinesi, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın hediye edilecek.

Yarışmayla ilgili bilgi veren AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur, “Beyaz örtü Çorum’umuza farklı bir güzellik kattı. Bizlerde istedik ki Çorum’umuzun bu harika görüntülerinin daha fazla ortaya çakmasını teşvik edelim. Gençler her zaman dünyayı farklı görmüştür şimdi de hep beraber gençlerin kadrajından Çorumu görmek istiyoruz . Sizler de eşsiz Çorum manzaralarını yukarıda belirttiğimiz hesaplara göndererek yarışmamıza katılın. Bu görsel şölenin hep birlikte tadını çıkartalım “ dedi.

Başvuruların 16 Şubat tarihi ile başladığını ifade eden Muhammed Fatih Temur, son başvuru tarihinin ise 1 Mart olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 13:30