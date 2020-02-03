AK Kadınlar Türkiye birincisi oldu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından illerin performans belirleme anketine göre yapılan ziyaretlerin değerlendirmesinde AK Parti Çorum Kadın Kolları Teşkilatı Türkiye birincisi oldu.

AK Parti Genel Merkezi tarafından her ay illerin performanslarının değerlendirilmesi için düzenlenen anket sistemine göre önceki aylarda Türkiye ikincisi olan nüfusuna oranla birinciliğe ulaşan AK Parti Çorum Kadın Kolları bu ay hem nüfusa oranla hem de yapılan ziyaret oranıyla Türkiye birincisi oldu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sivil Toplum ve Halka İlişkiler Başkanlığı tarafından; “İl ve ilçelerde yapılan ziyaretler nüfus ile orantılanarak sıralama yapılmıştır. Türkiye genelinde nüfusun yüzde 0,05 ‘i ziyaret edilirken Çorum nüfusunun yüzde 32‘sini ziyaret ederek en fazla ziyaret yapan il olmuştur.” şeklinde açıklamada bulunuldu.

İl Kadın Kolları Teşkilatının başarını değerlendiren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir; “İl, İlçe teşkilatlarımızla Ocak Ayı içerisinde 1742 hane ziyaretinde bulunarak Türkiye birincisi olduk. Teşkilatımızın bu başarısından dolayı il, ilçe, mahalle teşkilatlarımızın tüm mensuplarına, gönüllülerimize teşekkür ederim. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.“ şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 20:14