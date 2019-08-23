AK Parti 18.yaşını kutluyor

Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 17 yılı geride bıraktı. Ankara'da düzenlenen törene çok sayıda davetli katıldı. Çorum’dan resepsiyona AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur katıldı.

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır" dedi.

AK Parti'nin 18’inci kuruluş yıldönümü bugün Ankara’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ise teşekkür turuna Rize'den start verecek.

Önce AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, ardından ATO Congersium'da yıldönümü etkinliklerine katılacak. Kurban Bayramı dolayısıyla 14 Ağustos'ta yapılması planlanan program bugüne ertelenmişti.

Etkinliğe partinin kurucu üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.