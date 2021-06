AK Parti Kadın Kolları’ndan kan bağışı kampanyası

FATİH AKBAŞ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay’ı ile birlikte kan bağışı kampanyası başlattı.

‘Kan ver can ol kan ver nefes ol’ sloganı ile hayata geçirilen kan bağışı kampanyası AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Kampanya hakkında açıklamada bulunan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay’ı ile birlikte ülke genelinde kan bağışı kampanyası düzenliyor. 81 ilde aynı anda başlayan kan bağışı kampanyası 2 ay sürecek. Kampanya ile ilgili belirli aralıklarla stantlar kurulacak. Teşkilat mensuplarımız mahalle ve sokaklarda kampanya için çalışacaklar. Tüm teşkilatlarımız destek verecek” dedi.

Türk Kızılay'ı Hitit Kan Alma Birimi Müdürü Dr. Senem Biçer ise pandemi döneminde Kızılay’a kan bağışında azalma olduğunu belirterek, “Kızılay’a kan bağışında bulunmak her vatandaşın askerlik görevi gibi olmalıdır. Şu an kan ihtiyacı devam ediyor. Kovid geçirenler ve aşı olanların kan bağışında bulunmalarının önünde herhangi bir engel yok. Kovid olanların 28 gün, aşı olanların ise bir hafta beklemesi gerekiyor. Verilen her kan 3 kişiye hayat oluyor. Kan stoklarının azaldığı bu dönemde yapılan her kan bağışının önemi büyük. Halkımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte Türk Kızılay'ı Hitit Kan Alma Birimi’ne giderek kan bağışında bulundular.

Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan her gönüllü için bir fidan dikileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 23:52