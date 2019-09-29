‘AK Parti kendi hikayesini kendi eliyle bitirdi’

M.BURAK YALÇIN

SP Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, AK Parti’nin kurulurken itiraz ettiği şeylere 17 yıl sonunda teslim olduğunu belirterek, “AK Parti kendi hikayesini kendi eliyle bitirmiş bir partidir” dedi.



‘PROBLEMLİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ’

SP Çorum İl Başkanlığı’nın Eylül ayı İl Divan Toplantısında konuşma yapan SP Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, ülkenin problemli bir dönemden geçtiğini belirterek, “İçerisine geldiğimiz noktada ülkenin problemlerinin konuşacağı bir siyasi zeminin tamamen alt üst edildiği bir dönemden geçiyoruz. Ülkedeki sorunların konuşulmadığı, esas meselelerinin müzakere edilmediği, ülkede insanların gerçek problemlerini n konuşulmadığı ama hamasetin, popülizmin kurumsallaştığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

‘İKTİDAR ÜLKEYİ YÖNETEMİYOR’

İktidarın ülkeyi yönetemediğini, sadece algıyı yönetmeye çalıştığını ifade eden Milletvekili Karaduman, “Ekonomi noktasında belli bir sınıf Anadolu insanını eziyor. Bunun neticesinde bizim kalkınma hamlesi yapmamız lazım diyen ve statükoya itiraz eden bu hareket 20 yıl sonra söyledikleri ne varsa değiştirmek istedikleri ne varsa teslim oldular. Dün statükoya itiraz ettiğini söyleyenler, dindar oldukları için insanları kutuplaştıran yapıya itiraz ettiğini söyleyenler bu yapının doğurduğu bir parti haline geldi. AK Parti kendi hikayesini kendi eliyle bitirmiş bir partidir” diye konuştu.



Konuşmasında evlatları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP binası önünde yaptığı eylemede değinen Karaduman, gündem değişmesi ile annelerin gözyaşlarının unutulduğunu dile getirerek şunları kaydetti: “3,5 çapulcunun kaçırdığı askerlerin, evlatların teslim alamamalarının, devletin bakanlarının HDP önünde gözyaşı dökmelerinin yegane açıklaması acziyetten başka bir şey değildir. Devletseniz evlatlarını getirir annelerine teslim edersiniz ama sizin işiniz sorun çözmek değil insanların duygularına hitap etmek. 10 gün geçti gündem değiştiği için annelerin gözyaşları unutuldu.”



‘BM’DE EDEBİYAT AĞRI DAĞI SEVİYESİNE ÇIKTI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşmasıyla ilgilide açıklamalarda bulunan Karaduman, “BM’de edebiyatın Ağrı Dağı seviyesine çıktığı, gerçekliğin deniz seviyelerine düşüldüğü bir zirve ile karşı karşıya kaldık. Dünyanın 5’ten büyük olduğunu söyleyen güzel bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı. Fransa’nın Libya’daki, Amerikan’ın Irak işgaline ortak olmadıysanız gelin insanlara anlatın. Kürsüde konuştukları sadece mikrofondan ses bombası atmak. Bunu söyleyenler Suriye’de Amerika ile birlikte güvenli bölge anlaşmasına imza atıyorlar” ifadelerini kullandı.