AK Parti'nin taşınacağı binada yıkım başladı

EROL TAŞKAN

Tamamlanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nın taşınacağı açıklanan binada yıkım yapıldı. Belediye tarafından başlatılan hukuki süreçte, bina sahipleri imar kanunlarına uygunsuz olarak ifade edilen bölümleri bugün yıktı.

Çorum Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı karşı karşıya getiren bina inşaatı, belediyenin kararlılığı ile ruhsat şartlarına uygun hale getirildi.

Kadeş Barış Meydanı'nda başlayan inşaat süreci, sıradan bir inşaat meselesinden öte siyasi bir meseleye dönüştü. Belediye ekiplerinin mühürlediği ve aykırılıklarının giderilmesini istediği inşaatta ilgili Belediye Encümeni 85 bin TL'lik para cezası kesmiş ardından da verilen sürede gerekli yıkımın yapılmaması durumunda yıkım işleminin belediye tarafından gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Gelişen süreçte, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın konu hakkında AK Parti Genel Merkezi'ne bilgi verdiği, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'e konuyu aktardığı öğrenildi.

Tüm bu gelişmeler ışığında belediye tarafından ortaya konulan şartlar, bina sahiplerince uygulanarak, kaçak olarak ifade edilen bölümler yıkıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 19:37