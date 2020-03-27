AK Parti'nin yeni binasına Encümen'den yıkım kararı

EROL TAŞKAN

Kadeş Barış Meydanı'nda AK Parti İl Başkanlığı'nın taşınması için hazırlanan yeni parti binasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Önceki gün mühürleme işlemi yapılan binaya, dün de Encümen tarafından yıkım kararı alındığı öğrenildi.

Bina projesinin imar kanunlarına uygun hale getirilmesi yönünde muhataplara tebligat gönderen Çorum Belediyesi, gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda yıkım yapmakla ilgili kararlı gözüküyor.

Çorum siyasetinde dikkatle takip edilen gelişmeler, kamuoyu tarafından da merakla izlenirken, belediye zabıta ekipleri bina da kontrollerini artırdı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 21:22