AK Parti teşkilatlarında kongre süreci heyecanı

FATİH AKBAŞ

AK Parti’de bu ay başında başlayan kongre süreci kapsamında delege seçmen listeleri belirlendi. Kasım ayında ise belde ve ilçe delege seçimleri yapılacak.

AK Parti’de kongre takvimi beş aşama da sona erecek.



7 Ekim’de başlayan delege seçmen listelerinin belirlenmesi süreci 19 Ekim’de kesinleşmiş delege seçmen listelerinin ilanı ile sona ererken 7-30 Kasım tarihleri arasında ise belde ve ilçe delege seçimleri yapılacak.

Belde kongreleri de 30 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1 Ocak-26 Nisan tarihleri arasında belirlenecek tarihlerde yapılacak olan ilçe kongrelerinin ardından ise 1 Haziran-27 Eylül 2020 tarihleri arasında tespit edilecek bir tarihte il kongresi gerçekleştirilecek.