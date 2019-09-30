AK Parti’de kongre süreci başlıyor

RECEP MEBET

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 7. Olağan Kongre süreci 7 Ekim 2019 tarihinde başlıyor.

Çorum’daki kongre takviminin ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.



Siyasi kulislerde yapılan yorumlara göre, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın yanı sıra başka isimlerin de aday olabileceği belirtiliyor.

Mevcut İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın AK Parti Genel Merkezi’nce üst düzey bürokraside görevlendirilebileceğini değerlendirilirken Avukat Fatih Maden, Sanayici ve İşadamı Mücahit Ahmed Köksal, Avukat Haşim Ahlatçı ve Avukat Murat Günay adaylık konusunda ön plana çıkan isimler arasında gösteriliyor.

Yerel siyasette ağırlığı olduğu düşünülen milletvekilleri ve eski teşkilat yöneticilerinin de kongre sürecinde aktif rol oynayacakları değerlendiriliyor.



AHLATCI’DAN HAKİMİYET’E ÖZEL AÇIKLAMALAR

7. Olağan Kongre sürecine ilişkin sorularımızı cevaplayan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, kongre takviminin netleşmesini beklediklerini söyledi.

İlçelerden başlayacak kongre maratonunda adaylığına ilişkin soruya da cevap veren Yusuf Ahlatcı, bu konuda tasarrufun AK Parti Genel Merkezi’nde olduğunu hatırlattı.

Üst düzey bürokraside görevlendirilebileceği yönündeki yorumları da sorduğumuz Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, şahsımıza ne vazife verirse onu yaparız. Partimizin ve milletimizin emrindeyiz” cevabını verdi.



‘ÇORUM’A DAİR PLANLARIM VAR’

Yeniden adaylığı hususunda tüm tasarrufun Genel Merkez’de olduğunu vurgulayan Yusuf Ahlatcı, “Çorum’a dair planlarım var” diyerek akibeti merakla beklenen bazı konularda da açıklamalar yaptı.

Eski Devlet Hastanesi ve Çorum Havalimanı başlıklarının öncelikli hedefleri arasında yer aldığının altını çizen Ahlatcı, Askeri Eğitim Merkezi (Acemi Birliği) konusunda Genel Kurmay’ın uygulama aşamasına hazırlandığını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Demiryolu Projesi’nin ise planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Kongre sürecinde İl Başkanlığı için kulislerde ismi geçen adayları da sorduğumuz Ahlatcı, “Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarımız. Hangisine görev verilse, başarı ile vazifesini yerine getirebileceğine inandığım isimler” yorumunda bulundu.