AK Partili başkan adayı yaşamını yitirdi

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AK Parti Mecitözü Belediye Başkan Adayı Veteriner Hekim Ergün Coşkun (38) vefat etti.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle Samsun’da yoğun bakımda tedavi gören Ergün Coşkun, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nurcan Coşkun’un eşi olan Ergün Coşkun’un bir çocuk babasıydı. Coşkun’un vefatı, ailesi ve tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesinin Cumartesi günü Mecitözü’nde toprağa verilmesi bekleniyor.

HAKİMİYET, Ergün Coşkun’a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 19:57