AK Partili Başkana ‘İYİ’ destek

İyi Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Hidayet Mert, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’ya hadsizlikle suçlayan Yozgat basınını eleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret ederek, Çorum için bazı taleplerde bulunmuş ve “Biz diğer illerin yararlandığı imkanlardan Çorum’un da faydalanmasını istiyoruz. Samsun, Tokat veya Yozgat’ta olanları kullanmak istemiyoruz” demişti. Bu sözleriyle Yozgat’a yapılan havaalanını Çorumlular olarak kullanmak istemediklerini vurgulayan Ahlatcı’yı eleştiri bombardımanıma tutan Yozgat basını da, Ahlatcı’yı hadsizlikle suçlamıştı.

Konu hakkında sosyal medya hesabından AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’ya yapılan “Hadsiz” yakıştırmasına tepki gösteren İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Hidayet Mert, Ahlatcı’ya tam destek verdi. Mert, açıklamasında, “AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın haklı serzenişine karşılık olarak Yozgat basınının ‘hadsiz’ diyerek açıklama yapmasını esefle kınıyorum ve asıl hadsizin Yozgat basını olduğunu belirtmek istiyorum.

Memleketimize hizmet etmek isteyen ve mücadele veren AK Parti İl Başkanını canı gönülden destekliyor ve şahsına mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim için kimin hangi partili olduğunun kesinlikle bir önemi yoktur. Şehrimiz Çorum’a kim hizmet ediyorsa onu destekler ve kale gibi arkasında dururuz. Kendisinin Allah yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.