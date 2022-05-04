AK Partililer bayramlaştı

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum İl Teşkilatları tarafından Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı evsahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, bazı ilçe belediye ve teşkilat başkanları, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Sümeyye Esenyel Durmuş, belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililer katıldı.

AHLATCI: HALKIMIZIN UMUDU HALA ERDOĞAN

Programda konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ramazan ayı boyunca yoğun mesai harcayarak saha çalışması yaptıklarını ve sahada halkın umudunun hala Recep Tayyip Erdoğan olduğunu gördüklerini belirterek, “2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için hep birlikte aynı istikamette yürümeye, durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da Çorum sevdalısı olduklarını, ufak hesaplarla hiçbir zaman işlerinin olmadığını ve daha her zamankinden daha fazla çalışacaklarını söyledi.

AŞGIN: AK PARTİLİLERİN AK PARTİ’DEN BAŞKA DOSTU OLMADIĞI GİBİ

AK PARTİLİLER AK PARTİLİLER’DEN BAŞKA DÜŞMANIDA YOK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise AK Parti’nin AK Parti’den başka dostu olmadığını, yine AK Partililerin AK Partililer’den başka düşmanı da olmadığının altını çizerek, şunları söyledi: “Eğer biz Recep Tayyip Erdoğan’ın davasında samimiysek, Recep Tayyip Erdoğan’ın davasında o taşı gediğe dikeceksek, hep beraber hepimizi alkışladığımız gün, gönüllerimiz birbirimizle muhabbetle buluştuğu gün, ‘ben-sen’ demeyip ‘biz’ dediğimiz gün, bu davaya samimi inandığımız gün, hiçbir ikbali, hiçbir hedefi, kişisel hiçbir ihtirası, çıkarı önümüze koymayıp da, sadece Allah’ın davasını önümüze koyduğumuz için, ayak oyunlarına girmeyip, tek oyun oynayanın Allah’ın olduğunu bildiğimiz için, bütün tuzakları bozanın Allah olduğunu bildiğimiz için, Allah’ın izniyle o dava taşını gediğe koyacağız. AK Parti’yi daha diri görmek istiyorum. Birlik içinde görmek istiyorum. Daha beraberlik içinde görmek istiyorum. Daha kardeşlik içerisinde görmek istiyorum… Allah’ın izniyle 2023’e yürüyoruz. Eğer 2023’e yürüdüğümüz bu yolda ‘ben-sen’ dersek, ‘ben bir adım öne geçmek için öbürüne çelme takmam lazım’ dersek, sesimizi güçlü çıkartmazsak, ayağımız tökezlerse, Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağı tökezlerse, bir mıh bir çiviyi götürürse, bir çivi bir atı düşürürse, bir at bir komutanı düşürürse, bir komutan zaferi kaybederse –Recep Tayyip Erdoğan’dır burdaki komutan- onu düşürenlerden Allah’ın izniyle yakasına yapışıp tek tek hesaplaşacağız ve ben onların yakalarını tek tek tutacağım, yüzlerine, gözlerine bakarak onlara diyeceğim ki, “Adam gibi adam olacağız. Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olacağız. Yalamalık yok. Herhangi bir şekilde dünyevi çıkar, ihtiras yok. Madem bu dava haktır diyoruz, o zaman dimdik Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında duracağız.”

KAVUNCU: BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE HEDEFLERİMİZE YÜRÜYECEĞİZ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da son yıllarda Türkiye’nin dünyada da yaşanan bazı olaylardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadığını fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hepsinden üstesinden geldiğini ifade ederek, “20 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu millet destan yazdı. Yine yazacağız ve Allah adildir, hak etmeyene de vermez. Dava şuuruyla ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde hedeflerimize yürüyeceğiz” diye konuştu.

CEYLAN: 2023 SEÇİMLERİNDE DE ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da teşkilatlara Ramazan ayında yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, bayramlarını tebrik etti.

2023’deki seçimlerden de zaferle çıkacaklarını vurgulayan Ahmet Sami Ceylan, “Sizler başta olmak üzere AK Parti ailesinin her bir ferdi, karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak enerjiye, birikime, dirayete, kabiliyete sahiptir. İnşallah 2023’deki seçim zaferini de beraber kutlayacak, 2053’e taşıyacak yolun taşlarını hep birlikte döşeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da selamlama konuşması yaparak partililerin bayramını kutladı.