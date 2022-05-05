AK Parti’nin adayı Bektaş, CHP'nin adayı Bek

9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde AK Parti’nin adayı İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP'nin adayı ise Yıldız Bek olarak açıklandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli muhtarlarımızın yoğun teveccühleri üzerine hizmet yolunda bundan önce olduğu gibi adalet, her işte hakkı bilmektir, düsturu ile hak ve adaletli hizmetlerimize devam etmek için 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 12.30'da Şehit Emin Güler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılacak olan Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde AK Parti'nin adayıyım”dedi.

CHP’nin Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyesi Adayı, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek olarak belirlendi.

CHP’de yapılan istişare ve aday belirleme toplantısına, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er ve İl Genel Meclis Üyeleri; Yıldız Bek, Suat Atalay ve İlhami Türksal katıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Yıldız Bek’e KÖYDES seçimlerinde başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022, 17:43