AK Parti’nin yeni binası böyle olacak

FATİH BATTAR

Kadeş Meydanı’nda yapımı devam eden AK Parti Çorum İl Başkanlığı Yeni Hizmet Binası’nın proje görselleri ortaya çıktı.

Toplam 4 katlı ve 1200 metrekare olacak bina, tasarımıyla dikkat çekiyor.

Hikmet Kılıçoğlu'nun sahibi olduğu Kılıçoğlu İnşaat tarafından binanın inşaatı hızla devam ediyor. Kent Meydanı manzaralı binanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası Çorum ziyareti öncesine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenilirken, yetişmemesi halinde binanın en geç Kasım ayında tamamlanması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 11:46