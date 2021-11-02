Akademisyenlerden uluslararası başarı

FATİH AKBAŞ

Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren akademisyenleri açıkladı.

‘Kariyer boyu etki’ ve ‘Yıllık etki (2020 yılı çalışmalar)’ olarak iki kategorinin bulunduğu ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde Hitit Üniversitesi’nden 5 isim yer aldı.

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren yaklaşık 190 bin bilim insanının yer aldığı Elsevier veri tabanı kamuoyu ile paylaşıldı.

19 Ekim 2021 tarihinde Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayınlanan ve 2020 alıntı yılına göre, ilk %2’lik dilimde bulunan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesi, ‘Kariyer boyu etki’ ve ‘Yıllık etki (2020 yılı çalışmalar)’ olarak iki kategoride oluştu.

Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan “atıf sayısı, h-indeks, hm_indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada 186 bin 177 bilim insanı içerisinde Türkiye'den 1150 kişi listeye girebildi. Türkiye'den listeye İstanbul Teknik Üniversitesi 50 akademisyenle birinci sıradan girerken onu 42 akademisyenle Fırat Üniversitesi, 38 akademisyenle Koç Üniversitesi, 35 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi, 34 akademisyenle ODTÜ, 30 akademisyenle Erciyes Üniversitesi, 29 akademisyenle Gazi Üniversitesi, 26 akademisyenle Bilkent Üniversitesi takip etti. Hitit Üniversitesi’nden ise bu kategoride 2 öğretim üyesi listeye girebildi.

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, Dünyada “Mining&Metallurgy” bilim dalında 30 bin 699 bilim insanının yer aldığı % 2’lik bu listede 328. sırada Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kabak ise “Food Science” bilim dalında 58 bin 351 bilim insanının yer aldığı listede 544. sırada yer alarak büyük bir başarı elde ettiler.

Sadece 2020 yılına ait yayınların bu kriterlere göre sıralandığı listenin, ‘yıllık etki’ kategorisinde ise Hitit Üniversitesi’nden 5 bilim insanı daha sıralamaya girdi. Listede Prof.Dr. Vedat Deniz, Prof.Dr.Bülent Kabak, Prof.Dr. Dilber Esra Yıldız, Doç.Dr.Akif Akgül ve Doç.Dr. Seyfi Şevik yer aldılar.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 19:06