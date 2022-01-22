Akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi

Akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Kütahya İl Özel İdaresi mülkiyetindeki akaryakıt istasyonu 5 yıllığına kiraya verilecek.

Kütahya Merkez Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan akaryakıt istasyonu, Kütahya İl Özel İdare toplantı salonunda 3 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek ihaleyle kiralanacak.

İsteklilerin, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü saat 12.30’a kadar İl Encümen Başkanlığı'na vermeleri gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Osmangazi Belediyesi'nden gayrimenkul satışı
Osmangazi Belediyesi'nden gayrimenkul satışı
  1. GÜNCEL