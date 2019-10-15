Akaryakıt sektörünün parlayan yıldızı: HGC PETROL

RECEP MEBET

Opet ve Aygaz bayii HGC Petrol Akaryakıt İstasyonu, sektörün parlayan yıldızı olarak dikkat çekiyor.

Hazırladığımız özel haber için sorularımızı cevaplayan İstasyon Müdürü Hamdi Koçak, HGC Petrol’ün kuruluşu, sektördeki yeri ve yeni yatırım planlarına dair açıklamalarda bulundu.

Sundukları hizmetlerle ilgili bilgiler de veren Hamdi Koçak, gerçekleştirdiğimiz söyleşide şunları söyledi:

- HGC PETROL NE ZAMAN ve NEREDE HİZMETE SUNULDU?

“Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi numara 1’de hizmet veren istasyonumuz, 25 Mayıs 2019 tarihinden bu yana faaliyet gösteriyor.

Opet Ultra konseptine uygun olarak dizayn edilen istasyonumuzun resmi açılışı ise 16 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşti.”



- ŞİRKETİN KURUCULARINI TANIYABİLİR MİYİZ?

“Çorumlu işadamları Hasan Kaya ve Ahmet Cem Ulaşmış’ın kurucusu olduğu şirketimizin, bu iki isim dışında herhangi bir ortağı bulunmamaktadır.”



- FARKLI SEKTÖRLERDE DE FAALİYET GÖSTERİYOR MUSUNUZ?

“Şirketimizin kurucularından Ahmet Cem Ulaşmış, İstanbul merkezli Oba Paslanmaz firmasıyla paslanmaz, metal ve krom sektöründe Türkiye’nin lider kuruluşlarından birinin sahibi. Diğer ortağımız Hasan Kaya da Oba Paslanmaz Karadeniz Bölge Bayii olarak aynı sektörde 12 yıllık bir tecrübe ile Çorumlular’ın yakinen tanıdığı isimlerden.”



- NEDEN AKARYAKIT SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPTINIZ?

“Ülkemiz genelinde motorlu taşıt sayısında yaşanan artış ve Buharaevler bölgesinde oluşan ihtiyaç nedeniyle şirketimizin mülkü olan arsaya akaryakıt istasyonu kurmaya karar verdik.”



- BU KOŞULLARDA BÖYLE BİR YATIRIM İSABETLİ Mİ?

“Her ne kadar ekonomik koşullarda değişkenlikler yaşansa da bizler gelişen ve büyüyen Türk ekonomisine güveniyoruz. Memleketimiz Çorum’a yeni bir hizmet ve istihdam kapısı kazandırmak için kolları sıvadık ve besmele ile işe başladık. Çok şükür ki aradan kısa zaman geçmesine rağmen ne denli doğru bir karar verdiğimizin semerelerini görmeye başladık.”



- BAŞKA YATIRIM PLANLARINIZ VAR MI?

“Çorum’dan yola çıkan, bu topraklardan doğup büyüyen kimseler olan kurucularımız, sevdalısı oldukları memleketlerine yeni yatırımlar planlıyorlar. Yeni istasyonlarla akaryakıt sektöründe büyümeyi hedefleyen şirketimiz, gayrimenkul ve inşaat sektöründe de yeni yatırımları hayata geçirmeyi planlıyor.”



- OPET’İ TERCİH ETMENİZİN ÖZEL BİR NEDENİ VAR MI?

“Türkiye’nin yüzde 100 yerli tek akaryakıt dağıtım markası olduğu için Opet’i tercih ettik. Faaliyet alanı açısından hizmet kalitesiyle ülkemizin gururu olan Opet’le çalışmaktan son derece memnunuz.”



- İSTASYONUNUZU TANITABİLİR MİSİNİZ?

“Buharaevler Mahallesi Bişkek Kavşağı’nda faaliyet gösteren HGC Petrol Akaryakıt İstasyonumuz, ulaşılabilir konumu, ferah ve temiz hizmet ortamı ve uzman personel kadrosu ile Çorum halkının hizmetinde.

Kaliteli ürün ve hizmet anlayışı ile kısa sürede sürücülerin gözdesi olan istasyonumuzda LPG, motorin ve kurşunsuz benzin gibi akaryakıt ürünleri satışı yanında market, iç-dış oto kuaförü ile jet köpük ve cila cihazlarının yer aldığı 8 bölümlü self servis oto yıkama hizmetlerini sunuyoruz.

4’ü akaryakıt, 2’si LPG olmak üzere 6 dolum ünitesinin yer aldığı istasyonumuz, 7 gün, 24 saat hizmet veriyor.

3 bin 800 metrekare alan üzerine kurulu tesisimizde, çok yakında ücretsiz yağ değişimi ile lastik bakım-onarım ünitelerimizi de hizmete sunacağız. Öte yandan istasyonumuzdaki ATM’lerin bulunduğu alanın yanı başında kafe bölümümüzü de hizmete sunmayı planlıyoruz.”



- BAYAN AKARYAKIT SATIŞ TEMSİLCİLERİ İLE İLGİLİ GERİ DÖNÜŞLER NASIL?

“İstasyonumuzda bayan akaryakıt dolum personeli görev yapıyor. Kadın istihdamı açısından Çorum ve bölgesinde bir ilk olan bu uygulama özellikle bayan sürücülerin memnuniyetini kazanmış durumda. Bu sektöre bayan eli değmesinin çok olumlu karşılandığını müşahade ettik. Beğeni ve takdir toplayan bu örnek uygulamamızı genişleterek sürdürmeyi arzu ediyoruz.

Hizmet kalitemizle tanışmak ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi HGC Petrol Akaryakıt İstasyonumuza davet ediyoruz.” (ADVERTORİAL)