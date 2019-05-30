Akgönül Grup’tan iftar

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Akgönül Şirketler Grubu tarafından bu yıl 13.’sü düzenlenen iftar yemeği önceki akşam Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleşti.

Ramazan Ayı nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine Akgönül Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Akgönül, Gönül Toptan Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Talip Akgönül, Akgönül Gıda ve Akgönül Ambalaj Genel Müdürü İbrahim Akgönül, Akgönül Yalıtım ve Fabia Boya Genel Müdürü İsmail Akgönül, sanayici ve işadamları, distribütörlüğü yapılan firmaların yöneticileri, Akgönül Ailesi ve firma çalışanları ile bazı davetliler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve Tasavvuf Musıkisi dinletisiyle başlayan programda açıklamalarda bulunan Kamil Akgönül, sektörün önde gelen markalarının Çorum ve Amasya Bölge Distribütörlüğü’nü sürdürdüklerini söyledi.

Zeytin ve pirinç gibi ürünlerde kendi markalarını tüketicilerle buluşturduklarını vurgulayan Akgönül, ambalaj, yalıtım ve boya sektöründeki yatırımları ile de iddialı olduklarının altını çizdi.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerle Çorum’da üretim ve istihdama katkı sağladıklarını belirten Akgönül, emin adımlarla büyümeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Düzenledikleri geleneksel iftar yemeği ile firma çalışanlarını mübarek Ramazan Ayı’nda da bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Akgönül, tüm İslâm âleminin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

İkramlarla devam eden iftar programı, yapılan dua ile sona erdi.