Akıllı Kavşakların sayısı artırılıyor

Çorum Belediyesi, şehir merkezi ve çevreyolunda trafik akışını rahatlatmak için kullandığı 'Akıllı Kavşak' uygulamasını geliştirerek uygulandığı nokta sayısını artırıyor.

Çorum Belediyesi, kent içi ulaşımda trafiği daha akıcı hale getirme çalışmaları kapsamında önemli noktalarda bulunan akıllı kavşak sistemlerini geliştirerek sayılarını artırmaya devam ediyor. Akıllı kavşak sistemlerinde kullanılan son teknolojiyi Çorum’a kazandırdıklarını ifade eden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Her kavşakta yoğunluk ölçen kameralar, sanal bant aralığıyla araç kuyruklarını tespit edip trafik lambalarına anlık komutlar vererek trafik akışını hızlandırıyor. Kavşakların her bir kolunda bulunan kontrol cihazı içerisindeki kameralar internet üzerinden eşzamanlı olarak Çorum Belediyesi bünyesinde bulunan Trafik Kontrol Merkezi’ne veri akışı sağlıyor. Sistem, şehir içinde özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalar olan Anıt, Vilayet, Eski Emniyet, Abide, Kışla, Türk Telekom ve İmam Hatip Kavşağı olmak üzere 7 farklı noktada kullanılan sistem çevre yolunda da İlim Yayma, İskilip ve Toptancılar Sitesi Kavşağı’nda kullanılıyor." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen Kent Merkezi Trafik Düzenleme Toplantısında konuya ilişkin bir sunum yapan Trafik Mühendisi Halil Şentürk, akıllı kavşak uygulaması ve bu uygulamanın Çorum trafiğine etkileriyle ilgili teknik bilgiler verdi.

Şentürk, ‘’ Kavşağın dört kolunda kamera sensörler bulunmakta. Bu kamera sensörler, kavşağın yaklaşım kollarındaki trafik yoğunluğunu algılamakta. Sistem, yapay zekâ algoritmalarıyla beraber eğer bir geliş kolunda trafik yoğunluğu varsa o yönün süresini artırıyor; eğer trafik yoğunluğu yoksa oraya verebileceği minimum süreyi vererek diğer geçiş yönlerine sırayı veriyor. Bu sayede sürücülerin kavşakta bekleme süresi kısalmış, karbon emisyonu ve yakıt tüketimi azalmış oluyor.‘’ dedi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, belli noktalarda belli saat aralıklarında oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kullanımda olan sistemi geliştirip en gelişmiş teknolojiye sahip akıllı kavşak sistemlerini şehirde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ve şu an için yeni eklenen noktalarla birlikte toplam 10 farklı kavşakta bu uygulamayı kullandıklarını belirtti.

