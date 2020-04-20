Akıllı su sayacı kullananlar eşit hizmet istiyor

FATİH AKBAŞ

Çorum’da akıllı su sayacı kullanan vatandaşlar kart dolumu için online bir platform oluşturulmasını istiyorlar. Normal su sayacı olanların borçlarını internet ortamında rahatlıkla ödeyebildiklerini ifade eden vatandaşlar benzer bir ödeme şeklinin akıllı su sayaçları içinde getirilmesini talep ettiler.

Akıllı su sayacı kullanan vatandaşlar kredileri bittiğinde mutlaka dolum noktasına gitmeleri gerektiğini belirterek, “Mekanik su sayacı olan vatandaşlar faturalarını online olarak rahatlıkla ödeyebiliyorlar ancak ön ödemeli akıllı su sayacı olanların böyle bir hakkı yok. Kredimiz bittiğinde mutlaka en yakın dolum noktasına gitmek zorundayız. Bu sıkıntıyı şu günlerde daha çok yaşıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olanlar telefon ettiklerinde belediye ekipleri evlerine kadar giderek kartlarına kredi dolumu yapıyorlar. Ancak bunların dışında kalanlar maske bulmanın zor olduğu şu günlerde dışarı çıkmak istememelerine rağmen kart dolumu için dışarıya çıkmak zorunda kalıyorlar. Biz hem normal zamanda hemde böyle olağanüstü dönemlerde benzer sorunları yaşamamak için ön ödemeli akıllı su sayaçlarına online dolum yapılacak bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Tüketeceğimiz suyu daha kullanmadan peşin ödeyerek satın alıyoruz. Diğer aboneler ise suyu kullanıyorlar ve daha sonra bu fatura ediliyor.

Suyumuzu tüketmeden belediyeden peşin ödeme ile satın aldığımız halde eşit hizmet alamıyoruz. Konutlarda akıllı su sayacı kullanımı zorunlu ise bu abonelerin mekanik sayaç kullanan abonelerle belediyeden aldıkları hizmetinde eşit olması gerekmektedir” diyerek taleplerini dile getirdiler.